أمطار مرتقبة مع رياح ضعيفة

اقرأ المزيد ...

أمطار ضعيفة ومتفرقة مع رياح قوية بالشمال يكون الطقس اليوم الجمعة، مغيما بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال في الصباح، ...

رياح تتطلب اليقظة مع أمطار ضعيفة يتميز طقس اليوم السبت 18 جانفي 2020، بسحب عابرة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات وتكون السحب أكث ...

سحب مرتقبة بعد الظهر مع إمكانيّة نزول أمطار يكون الطقس اليوم الجمعة 07 أوت 2015، مغشى بسحب قليلة على كامل البلاد وتتكاثف تدريجيا بع ...

أجواء شتوية: أمطار بكميات هامة مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة يتميز طقس اليوم السبت، بأجواء شتوية مرتقبة حيث يكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعد ...