أمطار مرتقبة مع رياح ضعيفة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار محلية في الصباح بالجنوب الشرقي ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بامطار احيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.
تتراوح درجات حرارة قصوى بين 30 و 36 درجة قرب السواحل والجنوب الشرقي وبالمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.
تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق والبحر مضطرب فقليل الاضطراب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.