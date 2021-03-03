أمطار مع انخفاض مرتقب في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، بضباب خفيف خلال الصباح بالمنخفضات وبعد تقشعه تكون السماء مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا وترافقها أمطار ضعيفة بالوسط والجنوب.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات وبخليج قابس ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و23 درجة ، تكون في حدود 14 بالمرتفعات، وتصل إلى 25 بأقصى الجنوب.

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