أمطار مع برد وصواعق بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط بعد الظهر مع امطار متفرقة ورعدية ومن المنتظر ان يتزامن نشاط الخلايا الرعدية مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 30 و35 بالجنوب.

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