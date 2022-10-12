أمطار مع برد وصواعق بعد الظهر

اخر تحديث : 12/10/2022

أمطار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والوسط بعد الظهر مع امطار متفرقة ورعدية ومن المنتظر ان يتزامن نشاط الخلايا الرعدية مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج.
ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 30 و35 بالجنوب.


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