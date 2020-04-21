سحب ممطرة مع رياح تصل إلى 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار بمناطق أقصى الشمال ومحليا السواحل الشرقية في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة أثناء الليل ثم تشمل محليا المناطق الشرقية للشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشمالية و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال ، مضطرب فمتموج بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وبالمرتفعات و بين 24 و 29 درجة ببقية الجهات.

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