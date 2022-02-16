أمطار مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

تتواصل اليوم الأربعاء، التقلبات الجوية ومؤشرات الأمطار الرعدية حاضرة بالشمال ومحليا الوسط، مع سحب عابرة جنوب البلاد .

يبقى هبوب الرياح القوية قرب السواحل والتي تصل سرعتها القصوى إلى 70 كلم/س هو أبرز العناصر الجوية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج.

انخفاض طفيف منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و19 ببقية الجهات.

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