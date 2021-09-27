أمطار مُتوقعة بعد الظهر بهذه الولايات

يتميز طقس اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى اليوم بين 29 و34 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي وبين 34 و39 ببقية الجهات.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع بعض الأمطار في الصباح بأقصى الشمال الغربي اي طبرقة ونفزة وبنزرت ثم تكون خلايا رعدية بعد الظهر ترافقها أمطار متفرقة ومحلية بمرتفعات القصرين، الكاف وسليانة وتشمل محليا أجزاء من سيدي بوزيد، القيروان، زغوان وسوسة اخر النهار.

هناك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة مطروحة تزامنا مع هبات رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية.

نشاط متوقع للرياح قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 40 كلم/س، أنا البحر متموج إلى مضطرب.

كلمات البحث :أمطار;طقس;ولايات