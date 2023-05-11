أمطار مُرتقبة بعد الظهر بهذه الولايات

يتميز الوضع الجوي ظهر اليوم الخميس 11 ماي 2023، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط الغربي ثم تشمل محليا الوسط الشرقي وجهة صفاقس ولاحقا مناطق الشمال وتكون الأمطار غزيرة خاصة بولايات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد وجنوب ولايتي الكاف وسليانة حيث تتراوح الكميات عامة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 50 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل سرعتها إلى 70 كلم/س كما تكون قوية نسبيا إلى قوية أثناء الليل بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة.

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