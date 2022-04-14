أمطار وانخفاض في الحرارة مع رياح قوية تتجاوز 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الخميس، بهبوب رياح قوية متواصل بأغلب الجهات ومن المنتظر أن تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة والغبار مما سيساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالسواحل الشرقية.

كما سيشهد الطقس أمطارا متفرقة عموما بالشمال والوسط وتشمل ليلا عددا من معتمديات الجنوب.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط، في حدود 14 بالمرتفعات، وبين 22 و27 ببقية الجهات كما تصل إلى 32 بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس