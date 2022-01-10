أمطار وحرارة منخفضة مع رياح تصل إلى 90 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين، بتقلبات جوية، من أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي، ومن المنتظر ان تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة بالشمال.

أبرز العناصر الجوية خلال هذا اليوم هو شدة الرياح، حيث من المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 90 كلم/س قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال.

الحرارة منخفضة وتتراوح القصوى بين 8 و13 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 13 و18 ببقية مناطق البلاد.

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