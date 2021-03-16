أمطار ورياح قوية تصل إلى 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر أن تصل سرعتها في شكل هبات إلى مستوى 80 كلم/س.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

أمطار متفرقة بأقصى الشمال ، ببقية الجهات سحب عابرة تكون محليا كثيفة.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 24 محليا بالجنوب.

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