أمير قطر في زيارة بيومين إلى تونس

اخر تحديث : 22/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"

يؤدي أمير قطر « تميم بن حمد آل ثاني » زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فيفري 2020، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.
وتأتي هذه الزيارة تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.


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