أمير قطر يدعو رئيس الجمهورية لزيارة قطر

تلقّى اليوم الخميس 21 ماي 2020، رئيس الجمهورية قيس سعيّد مكالمة هاتفية من أمير قطر تبادلا فيها التهاني بحلول عيد الفطر المبارك وكانت فرصة لتجديد الشكر للأمير على هبته لتونس لإقامة المستشفى الميداني بمدينة قبلي في وقت قياسي.

من جهته، أكّد رئيس الدولة على أنّ تونس تضع بدورها كلّ إمكانياتها على ذمّة الشعب القطري فذلك هو المعنى الحقيقي للأخوة الصادقة التي تجمع بين الشعبين.

وقد طمأن الأمير القطري رئيس الجمهورية على أنّ الوضع الصحي في قطر تحت السيطرة وجدّد دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة دولة قطر.

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