أمير قطر يستقبل رئيس الحكومة

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الاثنين، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

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