أمير قطر يستقبل رئيس الحكومة

اخر تحديث : 31/05/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أمير قطر والمشيشي

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الاثنين، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المقابلة خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.


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