أمير قطر يُؤكّد حرصه على معاضدة جهود تونس في محاصرة كورونا

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الخميس 16 أفريل 2020، مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتناولت المكالمة العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات ومزيد دعمها.

وقد حرص رئيس الدولة على الاطمئنان على الأوضاع في قطر في ظل هذه الجائحة العالمية التي لم يشهد لها العالم مثيلا .

ومن جهته عبر أمير دولة قطر عن حرصه على دعم تونس ومعاضدة جهودها في محاصرة هذا الوباء. وتم تبادل وجهات النظر حول الاجراءات المتخذة في البلدين للتوقي من مزيد انتشار هذه الجائحة وللإحاطة بمن أصيبوا بها.

وقد جدد أمير دولة قطر دعوة رئيس الجمهورية لأداء زيارة إلى قطر.

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