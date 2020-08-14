أمير قطر يُؤكّد لسعيّد استعداده الكامل لتمويل منصة الإنتاج بسيدي بوزيد

جرت بعد ظهر اليوم الجمعة 14 أوت 2020، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد تناولت المكالمة العديد من المحاور من بينها بالخصوص تجديد سمو الأمير استعداده الكامل لتمويل منصة الإنتاج بسيدي بوزيد. كما تطرقت المحادثة أيضا إلى مساهمة دولة قطر في إحداث مدينة الأغالبة الطبية .

و اكد أمير دولة قطر على استعداد بلاده لدعم تونس ومؤسساتها في هذه المرحلة التي تمر بها. وجدد دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة دولة قطر في أقرب الآجال .

وقد عبر رئيس الدولة عن قبوله تلبية هذه الدعوة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أن الأوضاع السياسية التي تمر بها تونس لا يجب أن تقف حائلا أمام مزيد تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

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