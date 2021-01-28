أمير قطر يُعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021، مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بـ « محاولة تسميم رئيس الجمهورية ».
وقد أعرب رئيس الدولة عن فائق شكره لأمير قطر وطمئنه على صحته.
وكانت هذه المكالمة مناسبة للتطرق إلى عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين ومزيد تطويرها.
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