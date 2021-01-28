أمير قطر يُعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021، مكالمة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بـ « محاولة تسميم رئيس الجمهورية ».

وقد أعرب رئيس الدولة عن فائق شكره لأمير قطر وطمئنه على صحته.

وكانت هذه المكالمة مناسبة للتطرق إلى عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين ومزيد تطويرها.

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