أمير مغربي يُعلن منعه مساء اليوم من دخول تونس

أعلن الأمير المغربي هشام العلوي ابن عم ملك المغرب محمد السادس في تصريح لصحيفة القدس العربي مساء اليوم الخميس، أن السلطات التونسية قامت مساء اليوم بمنعه من الدخول إلى تونس للمشاركة في ندوة ثقافية حول الربيع العربي، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترحيله من تونس في حادث مشابه سنة 2017.

وتوجه الأمير هشام إلى العاصمة التونسية للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الشهرية الفرنسية الشهيرة « لوموند دبلوماتيك » وبمجرد وصوله الى المطار مساء اليوم، منعته الشرطة التونسية من خول البلاد دون تقديم تبريرات.

ووفقا لتصريح الأمير فقد رافقه مجموعة من أفراد الشرطة بلغ عددهم 10 إلى غرفة خاصة في انتظار ترحيله على متن طائرة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي الطائرة التي أتى على متنها. وتوجد رفقته زوجته مليكة بن عبد العالي. ومن المنتظر أن تعود طائرة الخطوط الملكية المغربية إلى الدار البيضاء هذه الليلة.

وقال الأمير هشام إن معاملة الشرطة كانت لائقة وباحترام، ولكن من دون تبرير مقنع للمنع خاصة وأنه كان سيحضر ندوة ثقافية تتحدث عن الربيع العربي.

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