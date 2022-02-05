أمينة المنظمة الفرنكفونية: واثقون أن تونس ستبقى دولة قانون ومؤسسات تصان فيها الحريات

أكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو خلال لقاء جمعها بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم أمس الجمعة، دعم المنظمة للتجربة الديمقراطية في تونس.

وأضافت لويز موشيكيوابو أنها على ثقة في أن تونس التي تجاوزت بحكمة ونجاح كل الصعوبات الني اعترضتها، ستبقى دولة قانون و مؤسسات تصان فيها الحريات ومثالا لنجاح التجربة الديمقراطية في المنطقة و في العالم.

من جهته، أطلع الوزير الأمينة العامة على أبرز ملامح المرحلة القادمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر 2021، مبرزا أهم محطاتها من استشارة شعبية موسعة إلى الإصلاح الدستوري والاستفتاء وصولا لإنتخابات 17 ديسمبر 2022.

و أكد الجرندي أنه لا رجوع عن المسار الديمقراطي لتونس وأن ضمان الحريات العامة و الفردية وارساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان خيارات محسومة ولا تراجع عنها.

كلمات البحث :المنظمة الفرنكفونية;قانون;مؤسسات