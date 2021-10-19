أمين عام الجامعة العربية يبدأ زيارة لتونس وليبيا

يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، زيارة إلى كل من تونس وليبيا للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة للشرق، أن الأمين العام سيلتقي خلال زياته تونس مع الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام إلى ليبيا يوم 21 أكتوبر 2021، للمشاركة في اجتماع وزاري هو الأول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات بشأن مبادرة استقرار ليبيا، والذي دعت إليه الحكومة الليبية صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية و إنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

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