أمين عام منظمة السياحة العالمية: تونس ستكون أوّل وجهة للسياح



أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية Zurab POLOLIKASHVILI خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس، في إطار زيارة العمل التي يُؤديها إلى تونس من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري. أنّ التعاون بين تونس والمنظّمة يأتي لدعم الوجهة السياحية التونسية على المستوى الدولي خاصة بعد أزمة الكوفيد-19 العالميّة لما يُمثّله هذا القطاع من دور محوري وحيوي على الاقتصاد حتى تحافظ تونس على مكانتها كأفضل الوجهات السياحية في العالم.

وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن تونس ستكون أوّل وجهة للسياح وأنها قادرة على خلق أسواق جديدة باعتبارها بلدا آمنا وجاهزا لاستقبال السياح ولها تقاليد في هذا المجال.

من جهته اعتبر وزير السياحة الحبيب عمار أن حضور الأمين العام لمنظّمة السياحة العالمية بتونس هو رسالة قويّة تُترجم أهمية القطاع السياحي وبُعده الاستراتيجي في التنمية مؤكدا أنّ تونس ستبقى وجهة سياحية متميّزة عالميّا وخاصّة في المنطقة المتوسّطية.

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