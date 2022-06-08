أمين محفوظ: الدستور الجديد سيتضمّن منع الإضراب للأمن والديوانة والقضاء

أعلن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لقناة التاسعة مساء الثلاثاء، أنه سيقع في الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه منع الإضراب بالنسبة للأمن والديوانة والقضاء.

وأكد محفوظ أن القاضي في تونس ليس قاضٍ مدافع عن الحريات بل فرّط في فرصة ذهبية بعد 2011، ويقتصر نظره على المجلة الجزائية وليس له قدرة على مراقبة دستورية العقوبات المنصوص عليها.

كما أشار محفوظ إلى إمكانية عدم ترشح قيس سعيد للانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرا أن الدستور الجديد ليس خاصا به، ومؤكدا على معارضته للرئيس في صورة مسّه بجوهر الدستور، وفق تعبيره.

وشدد محفوظ على أن الدين الإسلامي هو دين أغلب التونسيين وأن الدستور الجديد لن يتضمّن فصولا تسمح بالتّجارة بالدّين للوصول للحكم، مذكرا بمن استغل ويستغلّ الإسلام للتجارة ولم يُقدّم حلولا للناس وأنه وقع استغلال مثل هذه العبارات للعب بعواطف الناس والتجييش.

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