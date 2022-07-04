أمين محفوظ للرئيس: الدستور ليس لك أنت.. والتدارك ممكن

سجّل أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة أمين محفوظ في تصريح لجريدة الشروق نُشر في عددها اليوم الاثنين، تحفظه على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس للعموم ومن المُزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وأشار محفوظ إلى أن إمكانية التدارك ممكنة إن كانت الإرادة متوفرة، معتبرا أن الدستور المطروح على الإستفتاء تشوبه شوائب هيكلية لغوية تتطلب إصلاحات لنص ينطق باسم الشعب.

وقال محفوظ لرئيس الدولة: « بكل وطنية الدستور ليس لك أنت فكر في المؤسسات التي ستبقى لتونس و إجعل من نص الدستور صالحا ودائما لتونس ما بعد سعيد حتى يكون هو عائلته وعندما يكون خارج الحكم في حماية دستور ديمقراطي. »

كما وصف أمين محفوظ الفصل 55 الوارد بمشروع الدستور بـ »الخطير جدا » ، مشددا على ضرورة أن لا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.

وينص الفصل 55 على ما يلي:

« لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون أو لضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حمايةُ حقوق الغير والأدابُ العامة ».

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