أمين محفوظ: نسخة مشروع الدستور الجديد ستكون جاهزة يوم الإثنين 20 جوان

أكد عضو اللجنة الاستشارية لجمهورية جديدة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 17 جوان 2022، أن نسخة مشروع الدستور الجديد ستكون جاهزة يوم الإثنين 20 جوان الجاري، مبرزا بأن الوقت ضيق جدا واللجنة تعمل تحت ضغط كبير على مستوى الوقت وأن عملهم تطوعي ودون مقابل.

وقال محفوظ إنه كان يُفضل أن تُمنح اللجنة نفس الفسحة الزمنية التي تم منحها للاستشارة الوطنية والمقدرة بشهرين، موضحا بأن المشروع الجديد للدستور سيتضمن النقاط الجيدة في كل من دستوري 1959 و2014، معتبرا تجربة المجلس الوطني التأسيسي في تونس هي تجربة سيئة.

وأكد المتحدث أن الدستور الجديد سيكون صالحا لأجيال عديدة، ملاحظا أن اللجنة لا تريد الوقوع في الأخطاء الواردة في دستوري 1959 و2014 وفي أخطاء دساتير أخرى.

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