أنا يقظ: الوزراء لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل!

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"جميل راتب" ينفي خبر وفاته نفى مساء أمس الأحد، الممثل المصري "جميل راتب" خبر وفاته عن سن يناهز 89 عاما بعد ان انتشرت شائع ...

وفاة الفنان المصري القدير «جميل راتب» توفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان المصري القدير "جميل راتب" عن 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل ...

إدارة أيام قرطاج السنيمائية تنفي ما تم تداوله بخصوص الفنان المصري "جميل راتب" كشفت إدارة أيام قرطاج السنيمائية في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن هناك حملة تقودها أطراف لاع ...

قيس سعيّد: سأكون أول المتبرّعين بنصف راتبي لمجابهة كورونا أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون أول المتبرّعين بنصف را ...