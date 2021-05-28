أنا يقظ: الوزراء لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل!

أكدت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة، بالاستناد إلى مصادرها أن وزراء حكومة هشام المشيشي لم يتبرعوا بنصف راتب شهر أفريل، رغم أننا اليوم على مشارف شهر جوان 2021.
للتذكير فقد أعلن وزير المالية علي الكعلي خلال نقطة إعلامية يوم السبت 10 أفريل 2021، أن الوزراء سيتبرعون بــ 50 بالمائة من أجرتهم لشهر أفريل لفائدة صندوق التبرعات الذي أعلن عن بعثه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
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