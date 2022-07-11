أنا يقظ تتقدّم بشكاية جزائية ضد سعيد وبوعسكر

أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها تقدمت بشكاية جزائية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر.

ووفقا للبلاغ، فإن موضوع الشكاية يتعلق بخرق أحكام القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائي.

وتأتي هذه الشكاية على خلفية ما أطلق عليه « المذكّرة التفسيريّة » والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » التابعة لها بتاريخ 05 جويلية 2022 والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022.

واعتبر البلاغ أنّ رئيس الجمهوريّة بنشره هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 جويلية 2022 يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم.

وشددت أنا يقظ على أنّ دعوة النّاخبين للتصويت بـ « نعم » على نصّ مشروع الدّستور يمثّل مشاركة صريحة في حملة الاستفتاء. وبالرجوع إلى القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء يتأكّد أنّ قيس سعيد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لكنّه شارك في حملة الاستفتاء وخالف قرار الهيئة عدد 14 لسنة 2022 في 13جوان 2022 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.

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