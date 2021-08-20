أنا يقظ تحذّر من المس بالملفات الحساسة الموجودة بمقر هيئة مكافحة الفساد

استغربت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الجمعة، من محاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل أعوان من وزارة الداخلية والأمر بإخلاء المقر، معتبرة أن القرار مفاجئ ودون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه.

وشدد المنظمة على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوي وتبليغات عن الفساد…) وأن كل محاولة للمس من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أكدت المنظمة على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

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