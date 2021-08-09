أنا يقظ تدعو إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب

دعت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الاثنين، مجلس القضاء العدلي إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولإستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة.

واعتبرت المنظمة أن اعلان الشغور صار إجراء ضروريّا، و أنّه لا مجال لمواصلة الطيّب راشد ممارسة مهامه على رأس محكمة القانون، أوّلا بسبب وضعه الصحّي الّذي لم يعد يسمح له بمباشرة مهامه حيث أن طلبات الدفاع كانت في كل مرة تستند على حالة القاضي الصحيّة غير المستقرة وثانيا لضمان استمراريّة مرفق العدالة الّذي يجب أن يدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات وحتى يتم فصل المسار التأديبي والقضائي الجاري في حق الطيب راشد عن مساره المهني .

واعتبرت أنا يقظ أن إعلان الشغور إجراء كان على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذه منذ أشهر وذلك حماية لحقوق المتقاضين من جهة وحماية للقاضي المتهم من كل محاولات الضغط والإبتزاز الّتي يمكن أن يتعرض إليها، من جهة أخرى خاصة وأنه يشغل الخطّة الأعلى درجة في السلم القضائي.

وشددت أنا يقظ على أن مواصلة الطيب راشد التمتع بصفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الرغم من خطورة التهم المنسوبة إليه وأهميّة الإجراءات المتخذة في شأنه لهو ضرب من ضروب العبث، شأنه شأن قرار تعيينه ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة.

كلمات البحث :أنا يقظ;شغور;محكمة التعقيب