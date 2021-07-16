أنا يقظ تدعو إلى وقف القاضي الطيب راشد عن العمل

دعت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الجمعة، مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي الطيب راشد عن العمل وإعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافّة التهم الخطيرة المنسوبة إليه والمتعلقة بالإرتشاء والتدليس وتبييض الأموال.

واعتبرت أنا يقظ أن محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس « لمحكمة القانون » يجعله عرضة للإستغلال و الإبتزاز والتأثير السياسي، مشيرة إلى أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع كذلك مفهوم العدالة في بلادنا موضع سؤال.

كما أعرت المنظمة عن استنكارها من قرار تعيين الطيّب راشد ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة خاصّة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة.

وذكرت أنا يقظ بأن صفة الطيّب راشد على رأس محكمة التعقيب تجعله رئيسا للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، داعية رئيس الجمهوريّة إلى عدم ختم أي قانون اتخذت في شأنه الهيئة قرارا برئاسة الطيّب راشد.

وذكّرت المنظمة أن تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يتعلق فقط بالقاضيين الطيّب راشد وبشير العكرمي و إنّما ورّط كذلك 14 قاض اخر منهم القاضي بلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة المكلّف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني.

وكان مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب للنظر في القضية التأديبية ضدّ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد قد قرر اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، تأجيل النظر فيها إلى يوم 3 أوت 2021 استجابة لطلب الدفاع .

كلمات البحث :أنا يقظ;إيقاف;الطيب راشد