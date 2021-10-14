أنا يقظ تدعو رئيسة الحكومة وأعضاء فريقها إلى التصريح بمكاسبهم

دعت منظمة أنا يقظ في بيان لها، رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء فريقها كافّة إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم في كنف احترام الفصل 11 من الباب الأوّل (ساري المفعول) من الدستور وكذلك أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، الّتي تحتم عليهم القيام بواجب التصريح وخاصة الفصل 31 منه الّذي ينص على أنه « يعتبر التصريح شرطا للمباشرة » بالنسبة لرئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم.

وبينت أنا يقظ بأنه يمكن لأعضاء الحكومة التصريح عن بعد على الموقع www.tasrih.tn نظرا لتواصل غلق المقرات المركزيّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومن ضمنها وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح وكذلك البعض من مقراتها الجهويّة.

وأكدت منظمة أنا يقظ على أهميّة التصريح بالمكاسب والمصالح في ضمان شفافيّة ونزاهة الحياة السياسيّة ولتفادي كل حالات تضارب المصالح (قضيّة الفخفاخ /صفقة الكمامات/ التحوير الوزاري…) ، مشددة على ضرورة تفعيل آليّة النشر الّتي ستضمن الرقابة والمساءلة والتثبت من صحّة المعلومات المصرّح بها.

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