أنا يقظ تدعو لإيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد تجميد أموال بن علي وأقاربه

دعت منظمة أنا يقظ في بيان أًصدرته اليوم الخميس، بشكل عاجل إلى محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد تجميد أموال وأصول عائلة بن علي في سويسرا والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة في شهر جانفي الحالي والتي بانقضائها ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.

كما طالبت المنظمة بمحاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة.

ودعت المنظمة إلى التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد نهاية الشهر الحالي وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد.

كما دعت أنا يقظ إلى التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011.

وطالبت المنظمة بالتعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة وتقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

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