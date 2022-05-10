أنا يقظ تطالب المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء إلحاق فاروق بوعسكر

اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمدّة 4 سنوات إضافيّة بعد أن قضى 5 سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة الّتي انتخب من ضمن اعضاءها سنة 2017 ، يطرح اشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض.

وكشفت المنظمة بأن الفصل 40 ينص مطّة ثانية من قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على ما يلي: » حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز 5 أعوام غير قابلة للتجديد » ، مشيرة إلى أن فاروق بوعسكر قد تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرا.

وشددت أنا يقظ على أن تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على نفس قدم المساواة من الجميع، فيه ضرب لمصداقية أي قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في النزاهة الفكرية لأعضاء هذه الهيئة.

واكدت المنظمة على كون الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، مطالبة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بإنهاء الحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات، وذلك احتراما للقانون وضمانا « لجودة العدالة » ، متسائلا: « كيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء أن يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟ بل وتحقيقا للإنصاف بين القضاة ذاتهم. »

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