أنا يقظ تكشف ملامح برنامج الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

نشرت منظّمة أنا يقظ اليوم الاثنين، البرنامج الّذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026.

وكشفت المنظمة بأن برنامج الحكومة « السرّي » يتضمّن جملة من « الإصلاحات للخروج من الأزمة » وهي تتعلق أساسا بـ:

-تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام

-التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة

-مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية « غير الاستراتيجية » وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)

-الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)؛

-الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز

-وضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023

وبينت المنظمة بأن الوثيقة توضح مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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