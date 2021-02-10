أنا يقظ تُؤكّد قبول مطلب القيام بالحق الشخصي في ملفّ القروي

أعلنت منظمة أنا يقظ اليوم الأربعاء، أن دائرة الاتهام قررت قبول مطلب الاستئناف في ملف التهرب الضريبي وتبييض الأموال شكلا ورفضه أصلا وهو ما يُثبٍّت قرار قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي لفائدة منظمة أنا يقظ.

وذكرت منظمة أنا يقظ أنها تقدمت في أواخر شهر اوت 2016 بوشاية للمحكمة الابتدائية بتونس ضد الأخوين قروي وكل من يكشف عنه البحث. تعهد اثر ذلك قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وأصدر عددا من القرارات من بينها تحجير السفر على الأخوين قروي وتجميد حساباتهما وإيقاف نبيل القروي في مناسبتين والإذن بمأمورية للقيام باختبارات وأخيرا قبول مطلب المنظمة في القيام بالحق الشخصي وهو ما يعني تمكين المنظمة من الاطلاع على ملف التحقيق والاختبارات والسماعات مع المحافظة على سرية التحقيق.

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