أنا يقظ تُحذّر من تكريس المحسوبية و الوساطة في التوزيع غير المنظم للتلقيح

أكدت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الاثنين، على ضرورة احترام مبدأ الأولوية و تقديم لقاح كورونا حسب الترتيب المحدد في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح، مشددة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تقديم أي مسؤول كان مهماً كانت رتبته أو مسؤليته داخل الدولة على حساب مواطن ذي أولوية أو على حساب الإطارات الطبية و أعوان الصحّة.

كما شددت المنظمة على ضرورة إحترام إجراءات تلقي وتوزيع اللقاح الّذي يجب أن يمر ضرورة عبر وزارة الصحة وبوابة evax.tn.

وذكّرت « أنا يقظ » أنها راسلت وزارة الصحة بتاريخ 15 فيفري 2021 لطلب المشاركة في ملاحظة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف مراكز التلقيح في كامل مناطق الجمهورية ولطلب الانضمام للجنة القيادة الّتي من المفروض أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني.

وطالبت وزارة الصحة بنشر استراتيجية التلقيح للعموم وباللغة العربية، حتى يتسنى للمواطنين معرفة ترتيهم ضمن سلم الأولويات.

كما حذرت منظمة « أنا يقظ » من غياب الشفافية و تكريس المحسوبية و الوساطة في التوزيع غير المنظم للتلقيح لما سيترتب عنه من فقدان لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

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