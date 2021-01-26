أنا يقظ تُطالب النواب بعدم منح الثقة لـ4 وزراء مقترحين

طالبت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها، نواب مجلس الشعب بعدم منح الثقة لـ 4 وزراء جُدد مقترحين نظراً للشبهات الجدية التي تحوم حولهم.

والوزراء المعنيون هم:

*الهادي خيري: وزير الصحة المقترح

*سفيان بن تونس: وزير الطاقة والمناجم المقترح

*يوسف فنيرة: وزير التكوين المهني والتشغيل المقترح

*يوسف الزواغي : وزير العدل المقترح

واعتبرت أنا يقظ أنه برفض النواب التصويت على الأسماء « المشبوهة » ستكون فرصة لبداية صفحة جديدة مع الشعب وفرصة يثبتوا فيها للتونسيين أنهم في صفهم و لسوا في صف لوبيات الأدوية والمصالح المالية وحراس الاقتصاد الريعي وأنهم اختاروا الوطن بعيداً عن الحسابات السياسوية الضيقة.

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