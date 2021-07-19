أنا يقظ تُطالب رئيس الحكومة بالإستقالة

طالبت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الاثنين، رئيس الحكومة هشام المشيشي « المستقيل أصلاً من إدارة الأزمة الحالية » بالاستقالة من هذا المنصب بعد أنّ أثبتت حكومته فشلها الذريع في إدارة الجائحة وفي تأمين التلقيح لجميع التونسيين دون تمييز ومحسوبية بل وكرست للتباعد الإجتماعي بين السلطة والشعب في أبشع صوره، وفق نص البيان.

واعتبرت المنظمة أن رئيس الحكومة وفريقه لا يشكون من نقص الكفاءة والمهنيّة فقط بل أثبتوا بتصرفاتهم أنهم فاقدون لكل شعور بالإنسانية والمسؤولية تجاه هذا الشعب.

واستنكرت أنا يقظ بشدّة ما اعتبرته عدم إلمام رئيس الحكومة بالوضع الصحي للبلاد وبالحالة الكارثيّة للمستشفيات، مشددة على أنه جاهل بخطورة الوضعيّة وهو ما بدى واضحا خلال اجتماع « خليّة الأزمة » بينما هو على علم بأن الدولة تشهد نقصا كبيرا في الأكسيجين منذ شهر ماي الفارط.

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