أنا يقظ تُعلن دعمها المطلق للاحتجاجات في مختلف الجهات

عبّرت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم السبت، عن دعمها المطلق للاحتجاجات في مختلف جهات البلاد، مؤكدة على مشروعية هذه التحركات التي قامت تعبيراً عن خيبة أمل في تحقيق مطالبها، وجاءت نتيجة لسياسة قمعية انتهجتها الدولة خاصة في الفترة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاحتجاجات سبقت إحتجاز أحباء النادي الافريقي وأعمال قمعية أخرى متفرقة.

وأدانت المنظمة ما اعتبرتها أعمال العنف التي أقدمت عليها قوات الأمن والحرس الوطني و التي طالت الشباب والقصر و الطلبة و نشطاء في المجتمع المدني و الإيقافات العشوائية، مشددة على أن تلك لن تؤدي إلا إلى تأجج الأوضاع وتعميق الأزمة الصحية في هذا الوضع الصحي الحرج.

كما استنكرت المنظمة انخراط النيابة العمومية في حملة الاعتقالات التي طالت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و الطلبة على إثر مساندتهم للتحركات الاحتجاجية و توجيه عديد التهم على إثرها، على غرار تكوين وفاق والاعتداء على الأخلاق الحميدة. كما دعت المنظمة الجهات القضائية إلى فتح تحقيق في أعمال العنف التي أقدم عليها أعوان الأمن والحرس ومحاسبة المسؤولين عنها.

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