أنا يقظ تُقاضي هيئة الانتخابات

أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الخميس، عن قرارها رفع شكاية جزائية ضد الهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة وهم كل من فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة جرائم منها:

- اتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة.

- تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة.

- ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا على معنى الفصل 172 (جديد).

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