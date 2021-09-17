أنا يقظ تُكذب سهام العيادي وتُؤكّد أنّها غالطت الرأي العام وزيّفت الوقائع

أصدرت منظمة أنا يقظ مساء اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا على إثر تصريحات سهام العيادي كاتبة الدولة المقالة، على إذاعة موزاييك أف أم اليوم، بخصوص التجاوزات بالجامعة التونسيّة لكرة القدم، حيث جاء على لسانها ما يلي « آخر rapport تفقد جاء في الجامعة التونسيّة لكرة القدم بتاريخ 21/04/2021 مالهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة، يقولك الجامعة مافيها حتى شي ! مافيهاش خروقات » .

وفنّدت المنظمة ما جاء على لسان الوزيرة المقالة من مغالطات للرأي العام ونشر للأخبار الزائفة، موضحة بأنه قامت بالتثبت من صحة تصريحاتها وتأكدت أن الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة قامت بإدراج ملف الجامعة التونسيّة لكرة القدم في سلم مواصلة المتابعة منذ شهر مارس 2019 باعتبار أن تقرير الهيئة العامّة للرقابة الماليّة قد ورد عليها بتاريخ 09 أكتوبر 2018.

وتضمن التقرير 60 اخلالا لم تتمكن الجامعة من تدارك إلاّ نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 16,66%، حيث أن نتيجة المتابعة لم تكن مرضيّة وقد قامت الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة التابعة لرئاسة الجمهوريّة، بمراسلة الوزيرة المقالة بمكتوب يفيدها بالتقرير والنتائج السلبيّة التي حققتها الجامعة في إصلاح إخلالاتها وتجاوزاتها.

واعتبرت المنظمة بأن ما ذكرته سهام العيادي من تصريحات تؤكّد مواصلتها حماية وتبييض وديع الجريء رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم فضلا عن أنها لم تبد أي تجاوب مع مصالح الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة الّتي راسلتها في مناسبتين في خصوص عدم امتثال رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم إلى قرار صادر عن المحكمة الإداريّة.

وشددت أنا يقظ على أن العيادي غالطت الرأي العام وزيّفت الوقائع والحال أن ادعاءاتها متضاربة حيث أفادت من جهة أن التقرير لا يتضمن أي خروقات ثم أكد أنّها قامت بإحالته على القضاء.

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