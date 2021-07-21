أنا يقظ: وزير الداخلية على علم بحملة التلقيح ورفض تأمين المواطنين

نشرت منظمة انا يقظ اليوم الأربعاء، مراسلة من رئيس ديوان وزير الصحة إلى رئيس ديوان وزير الداخلية دعاه فيها إلى تأمين عدد 29 مركز تلقيح ضد كوفيد-19 خلال الأيام المفتوحة للتلقيح يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 جويلية 2021 من قبل الأمن الوطني.

وتدحض هذه المراسلة ما أعلن عنه رئيس الحكومة بخصوص عدم اعلام وزارة الداخلية بحملة التلقيح .

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد أكد خلال اجتماعه بإطارات وزارة الصحة مساء الثلاثاء، أنّ قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى مسقط ولم تتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه.

وفيما يلي نص المراسلة:

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