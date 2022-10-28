أنا يقظ: «رفع تجميد أموال عائلة بن علي انهيار للخطاب الشعبوي الزائف للرئيس»

اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات 7 من أفراد عائلة بن علي والطرابلسي ليس فقط فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية بل « انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن. »

وأكدت المنظمة أن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي قرر رئيس الدولة تشكيلها منذ حوالي السنتين لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن « ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها » .

وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع تجميد أموال كل من:

1- محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي

2- قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي

3- حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي

4- نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي

5- نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي

6- عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف

7- نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف.

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