أنا يقظ: سعيّد يستثني نفسه من تطبيق القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب

أعلنت منظمّة أنا يقظ عن حلول أجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية لمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، إذ ينصّ الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،أنّه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات.

وأشارت أنا يقظ إلى أنّ آجال التصريح قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وأنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الان بمكاسبه في خرق واضح للقانون، وفق تقديرها.

ودعت منظمة أنا يقظ إلى تطبيق القانون وإقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

ودعت المنظمة رئيس الجمهورية إلى إحترام القانون والالتزام به وتطبيقه و ذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بـ « تطبيق القانون على الجميع ».

واعتبرت أنا يقظ أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.

كما دعت المنظمة مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد، معتبرة أنّ في مواصلة غلقها، تشجيع على الفساد والإثراء غير المشروع ومساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.

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