أنا يقظ: عقود اللوبيينغ للنهضة موجودة وفاقت قيمتها 778 ألف دولار أمريكي

أكدت منظمة أنا يقظ في بيان لها، أن العقود التي أبرمتها حركة النهضة بين سنتي 2014 و 2020 موجودة فعلا بقيمة جملية تقدّر بـ 778،259،05 دولار أمريكي وتمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، مشددة على أنها أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم موجبة لتتبعات جزائية.

وبينت المنظمة بأنه سبق لها أن أحالت العقود التي أبرمتها حركة النهضة و مرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وألفة تراس رئيسة جمعية عيش تونسي على الجهات القضائية المختصة.

وعبرت المنظمة عن استغرابها من تعنت حركة النهضة ومواصلتها مغالطة الرأي العام خاصة وأن هذه العقود هي عقود منشورة للعموم في موقع وزارة العدل الأمريكية وعاينته المنظمة ومحكمة المحاسبات.

ودعت منظمة « أنا يقظ » القضاء لتحمل مسؤوليته التاريخية للبت في هذه الملفات التي من شأنها تنقية المشهد السياسي في تونس.

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