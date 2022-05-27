أنا يقظ: نستعدُّ للدخول في تحركات لحث المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء

أعلنت منظّمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الجمعة، عن استعدادها التام للدخول في تحركات « نضالية » من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في ما اعتبرتها مهزلة استفتاء الدستور، سعيا لتجنيب البلاد، في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيداً.

وشددت المنظمة على أنها غير معنية بأي استحقاقات انتخابية وأنها لم ولن تنسق مع أي طرف حزبي أو سياسي بخصوص الخطوات التي ستتبعها المنظمة.

واعتبرت المنظمة أن نهج هدم المؤسسات وعرقلة إرساءها يسلب المواطنين كلّ ضامن للحقوق والحريّات، مبرزة بأن رئيس الجمهوريّة بمساره الّذي يخاله اصلاحيّا كرّس لعرف يسمح لكلّ ذي سلطة أن يلتفّ على العقد الاجتماعي بحسب نزوات الحاكم.

ودعت أنا يقظ رئيس الجمهوريّة إلى مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، مطالبا المحامين بالوقوف حصنا منيعا لمهنتهم، وأن يعارضوا انضمام عميد المحامين ابراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية.

كما اعتبرت المنظمة أن لجوء رئيس الجمهوريّة في كلّ مرّة إلى اصدار مراسيم استثنائيّة حتى يسمح بمخالفة القانون من ذلك إصدار مرسوم بتاريخ 25 ماي 2022 ليستثني مسار الإعداد للاستفتاء من تطبيق أحكام الفصل 113 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

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