أنس الحمايدي رئيسا لجمعية القضاة التونسيين

اجتمع اليوم الإثنين 6 جويلية 2020، أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب على إثر مؤتمر جمعية القضاة التونسيين الملتئم يومي السبت والأحد، لتوزيع المهام في ما بينهم، مجدّدين الثقة في أنس الحمايدي على رأس الجمعية.

وأكد الحمايدي، أن الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أسفر عن التوافق حول التركيبة التالية:

*أنس الحمايدي: رئيس الجمعية

*عائشة بنبلحسن: نائب رئيس

*كلثوم مريبح: كاتب عام

*لمياء الماجري: أمين المال

*رجاء الجزيري: كاتب عام مساعد

*أمير قوبعة: أمين مال مساعد

*رضا بوليمة: منسق عام

*حافظ بن نجمة: عضو مكلف بالهياكل

*عادل هلالي: عضو مكلف بالهيئات والمجتمع المدني

*فاروق حفاصني وعفاف الخشيمي: عضوان مكلفان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات.

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