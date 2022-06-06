أنس الحمايدي: 99% من القضاة شاركوا اليوم في الإضراب العام

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين، معتبرا أنها نسبة « لم يسبق تسجيلها ».

وأضاف الحمايدي أن هذا الإضراب سيتواصل، « طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية ».

وأشار الحمايدي إلى وجود « ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء ».

وللتذكير فقد دخل القضاة بداية من اليوم الاثنين 6 جوان 2022، في إضراب عن العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن، وذلك بدعوة من المجلس الوطني الطارئ الذي عقدته جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على قرار الرئيس إعفاء 57 قاضيا من مهامه.

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