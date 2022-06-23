أنس جابر: أطمئن الجميع أنا بخير ونحب نكون نومرو واحد في العالم

طمأنت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس 23 جوان 2022، محبيها أنها بخير وأن إصابتها ليست خطيرة بعد انسحابها رفقة سيرينا ويليامز من نصف نهائي دورة الزوجي بسبب إصابة على مستوى الركبة.
كما تحدّثت جابر عن تتويجها بدورة برلين بقولها: »هذي البداية وطموحاتنا أكبر .. ونحب نكون نومرو واحد في العالم، والأكيد المركز الأول هو هدفي.. توا ولا مبعد باش نحققو. »
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