أنس جابر: أعود إلى مستواي وأتحرك بشكل رائع.. جسديا أشعر بتحسن كبير



أكدت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة سابعة عالميا في تصريح صحفي بعد فوزها أمس الخميس، على منافستها الفرنسية أوسيان دودين 6-2 و6-3 وتأهلها للدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس أنها تعود إلى مستواها وتتحرك بشكل رائع، مضيفة: « جسديا أشعر بتحسن كبير ».

وقالت جابر: « طريقة لعب دودين خطيرة جدا. يمكن أن تحصد الكثير من نقاط الفوز المباشر ومع ذلك ترتكب أيضا أخطاء كثيرة، كانت خطتي أن أجعلها ترتكب أخطاء أكثر مني. استفدت كثيرا من هذه المباراة وسيساعدني ذلك في الدور الثالث ».

ولم تكن بداية الموسم جيدة للاعبة التونسية التي خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أن تفوز باللقب في تشارلستون وتنسحب من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

ومن المنتظر أن تواجه انس جابر يوم غدٍ السبت، الصربية اولغا دانيلوفيتش (105 عالميا) في الدور السادس عشر من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وذلك بعد تفوق اللاعبة الصربية امس على الايطالية ياسمين باوليني المصنفة 53 عالميا (6-2 و7-5).

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