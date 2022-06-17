أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة برلين

نجحت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، في بلوغ الدور نصف النهائي من دورة برلين لكرة التنس على الملاعب العشبية، إثر فوزها اليوم على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-7 (3-7)، 6-2، 6-2 لتضرب موعدًا مع الأمريكية الشابة كوكو غوف.

وتأمل التونسية، المصنفة أولى في الدورة، في بلوغ النهائي الرابع لها هذا العام وتحقيق لقبها الثاني والاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد خروجها مبكرا من رولان غاروس.

وتلتقي جابر في نصف النهائي مع غوف، المصنفة 13 عالميًا ووصيفة رولان غاروس، التي أقصت التشيكية كارولينا بليشكوفا السابعة 7-5، 6-4.

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