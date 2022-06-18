أنس جابر تبلغ نهائي بطولة برلين

نجحت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، في بلوغ نهائي دورة برلين الدولية على الملاعب العشبية بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف، لتضرب موعدًا ثأريًا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وتغلبت جابر على غوف، المصنفة 13 عالميًا، 7-6 (7/4) و6-2 لتواجه بنتشيتش الفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

وردًا على سؤال عما إذا تشعر بالضغط كونها المصنفة أولى في الدورة، أجابت جابر « إنها المرة الاولى التي يحصل فيها ذلك في دورة من 500 (نقطة). ولكن أحاول أن أتصرف كمصنفة أولى داخل وخارج الملعب وأتعامل مع ذلك بأفضل طريقة ».

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